Salvatorchor ehrt treue Sängerinnen

Aalen (an) - Trotz der Vorbereitung für das zweite Jubiläumskonzert zum 150. Chorjubiläum am 9. Dezember in der Salvatorkirche findet der Salvatorchor Zeit zum Feiern. Nach dem Sonntagsgottesdienst in der Salvatorkirche, der vom Chor musikalisch gestaltet wurde, fanden im Salvatorheim die Ehrungen von zwei langjährigen verdienten Sängerinnen statt. Chorvorstand Helmut Erhardt begrüßte die Sängerinnen und Sänger sowie deren Angehörige. Nach dem gemeinsamen Mittagessen ehrte Pfarrer Wolfgang Sedlmeier die Jubilare. In seiner Laudatio hob er die Verdienste von Klara Bognar für 25 Jahre und Anneliese Schmid für 65 Jahre Chormitgliedschaft hervor. In einem Interview mit den geehrten Sängerinnen befragte er sie unter anderem über den Grund ihres Eintritts in den Chor. Es war eine lustige und kurzweilige Ehrung, die zum Schluss mit einem kleinen Ständchen des Chor beendet wurde. Nach Kaffee und Kuchen sowie vielen Gesprächen klang der Nachmittag aus.