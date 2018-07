Hamburg (dpa) - Sie hat 30 Jahre Seite an Seite für ihren Mann geschuftet. „Ich war immer nur für dich da“, bilanziert Manuela ihr Leben. Für sie selber, muss die enttäuschte Frau feststellen, ist nun aber niemand da. Die Firma geht pleite, der Mann betrügt sie.

Manuela steht nach Jahrzehnten Ehe vor lauter Trümmern und findet sich benommen in Apulien wieder, wo der italienische Schwiegervater schwer erkrankt ist. Doch vor allem braucht sie selbst Genesung, insbesondere von ihrer Lebenslüge, die immerzu Beste, Tüchtigste spielen zu müssen. Dafür begreift sie, eine immer noch sehr reizvolle Frau zu sein. Bald schon umschwirren sie attraktive Männer wie die berühmten Motten das Licht, und sie kann denn zu ihrem „Salto Vitale“, wie der ARD-Film an diesem Freitag (20.15 Uhr) heißt, ansetzen: Manuela will nicht nur immer tüchtig, sondern auch mal vergnügt und ein bisschen selbstverliebt sein.

Die ARD sendet den „Salto Vitale“ drei Jahre nach den Dreharbeiten. „Endlich“, seufzt Jutta Speidel. „Ich meinte schon, der würde völlig in der Schublade verschwinden.“ Die Gründe, warum es drei Jahre bis zur Ausstrahlung dauerte, kann auch sie nur vermuten: „Zunächst hatten wir im Dialog sehr viel Italienisch gesprochen. Da hat man wohl bei der ARD-Firma Degeto gefürchtet, die Leute könnten uns nicht verstehen, und es wurde viel nachsynchronisiert. Obwohl das Italienische der Geschichte natürlich die eigene Atmosphäre ausmacht.“

Diese von Bernd Fischerauer mit viel Gespür für Stimmungen eingefangene Atmosphäre ist es aber, die der nicht allzu originellen Geschichte mit ihren überschaubaren Wendungen Schwung und Charme gibt. Jutta Speidel, jedes Jahr einige Monate in Italien zu Hause, genießt diese Atmosphäre auch privat, nicht zuletzt des guten Wetters wegen: „Während der Aufnahmen konnte ich noch im November schwimmen gehen.“ Aber dann wieder kehrt sie recht gern unter den graueren deutschen Himmel zurück: „Ausschließlich in Italien leben könnte ich wohl nicht.“

Uwe Kockisch ist der treulose Ehemann, hier kein Italiener wie sein Kommissar Brunetti, aber immerhin Halbitaliener. Den ums Mütterlein besorgten, ihre kleine Wiedergeburt eifrig beklatschenden Sohn Vittorio spielt Xaver Hutter, keine allzu ergiebige Rolle für den quirligen Komödianten, der nach seinem Mozart im Film „Ich hätte München Ehre gemacht“ über zwei Jahre ohne Angebote blieb.

Er behalf sich mit dem Job eines Fahrradkuriers: „Da muss man sehen, dass man nicht unter die Räder kommt, und kann nicht grübeln, warum es mit der Schauspielerei nicht so klappt.“ Inzwischen gibt es nun wieder reichlich Rollen. Dennoch blickt er mehr philosophisch in die Zukunft und hält nichts für völlig ausgeschlossen: „Vielleicht geht es mal ganz steil bergauf, vielleicht ebenso steil hinab. Das weiß man nie.“ Weshalb der 35-Jährige lieber Single bleibt: „Ein Leben wie das meine kann ich keiner Frau zumuten.“