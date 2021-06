Saisonstart im Museumsdorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die neuen Angebote wie das große Baumhaus auf dem Spielplatz und die Auto-Ausstellung wurden sehr gut angenommen.

„Am ersten Eröffnungswochenende fanden rund 600 Menschen ihren Weg ins Museumsdorf Kürnbach. Das zeigt, dass das Freilichtmuseum wie im Vorjahr mit seinen großen Freiflächen und den coronakonformen Angeboten für viele in der Region ein attraktives Ausflugsziel ist“, sagt Museumsdirektort Dr. Jürgen Kniep hocherfreut. Die mobile Teststation, die samstags von 13 bis 15 Uhr und sonntags von 10 bis 15 Uhr auf dem Parkplatz des Museums ist, entspannte die Situation mit den neuen Zugangsvoraussetzungen deutlich – denn der Museumsbesuch ist aktuell nur möglich, wenn man getestet, geimpft oder genesen ist.

Vor allem das große Baumhaus auf dem Spielplatz mit seinen drei Plattformen, kreativen Auf- und Abgängen und Klettermöglichkeiten erfuhr großen Zuspruch von den Besucherinnen und Besuchern. Die kleinen Gäste eroberten das Baumhaus im Sturm. „Trotz der hohen Besucherzahl gab es jedoch keine Probleme und die Besucherinnen und Besucher haben sich sehr gut an die Abstandsregeln gehalten“, sagt Dr. Jürgen Kniep.

Auch die neue Ausstellung „Freiheit auf vier Rädern? Wie das Auto Oberschwaben verändert hat“ wurde von den Besucherinnen und Besuchern sehr gut angenommen. Mehrere Besucher folgten bereits dem Aufruf des Museums, ihre Erinnerungen an das eigene Auto in der Ausstellung zu teilen. So berichtet eine Besucherin: „Wir sind mit dem Ford Taunus nach Österreich gefahren. Vater bremste, wir Kinder lagen hinten unter Fahrer-/Beifahrersitz! Österreich war für uns super weit weg!“

Auch am Sonntag, 6. Juni 2021 punktete das Museumsdorf mit coronakonformen Angeboten: Für die Kleinen gab es eine Bastelstation und die Mettenberger Flachsbauern zeigten im Museumsdorf ihr Handwerk. Ganz Meister ihres Fachs, veranschaulichten die Flachsbauern den Verarbeitungsweg von der Pflanze zur versponnenen Faser. Und auch für das leibliche Wohl war gesorgt: Es gab frisch Gebackenes vom Museumsbäcker aus dem historischen Backhäusle, Kässpätzle und auch die Kürnbacher Vesperstube samt sonnigem Biergarten freute sich auf die Besucherinnen und Besucher.