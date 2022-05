Saisonstart beim Camping Club

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ehingen - Den Tanz in den Mai begingen die Camper vom Camping Club Ehingen auf dem Camping Platz Via Claudia in Lechbruck am See im Allgäu. Schon am Donnerstag waren die ersten der 15 Fahrzeuge mit 33 Personen am Start. Am Freitag, dem ersten offiziellen Tag, wurde dann die Vereinsfahne unter Beteiligung aller aufgestellt. Vorstand Jürgen Meißner begrüßte die Anwesenden und freute sich einmal wieder, so viele Gesichter des CCE sehen zu dürfen. Wie immer hat der Club einen Raum angemietet in dem sich alle aufhalten konnten, da sich das Wetter nicht von seiner besten Seite präsentierte.

Der Samstag bescherte den Mitgliedern vor 11 Uhr das Weißwurst Frühstück und eine Wanderung um den herrlich gelegenen See. Die lange Kaffeetafel mit wieder einmal zu vielen leckeren selbst gebackenen Kuchen an den Nachmittagen fehlte natürlich auch nicht. Der Höhepunkt war aber wie immer der Grillabend mit den verschiedensten Salatkreationen der Camper-Frauen. Der anschließende gemütliche Hock, der musikalisch von Gebhard Grab umrahmt wurde, zog sich dann bis weit in den 1. Mai hinein. Am Sonntag schließlich war dann wieder alles vorbei.

Mit dem Einholen der Vereinsfahne um 11 Uhr und den besten Wünschen für das beginnende Camperjahr wurde die offizielle Ausfahrt des Clubs beendet.