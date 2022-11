Saisonfinale an der Schertelshöhle

Westerheim (sz) - Der Schwäbische Albverein Westerheim feiert seinen Jahresabschluss am Samstag, 26. November, ab 18 Uhr in der Schertelshöhle. Dort im Rasthaus wollen die Mitglieder, Wanderer und Freunde zusammen essen, gemütlich beisammen sitzen und mit einer Bildershow das Wanderjahr Revue passieren lassen. Auch eine Tombola mit schönen Preisen kündigen die Organisatoren an.

Um die Planung zu erleichtern, bitte bis Samstag, 19. November, bei Petra Maurer unter der Rufnummer 07333 / 75 60 anmelden . Die Wanderer treffen sich an der Lorettokapelle - los geht´s dann um 17 Uhr. Wert nicht wandern kann, der kann direkt zum Rasthaus der Schertelshöhle kommen