Von Aalener Nachrichten

Das Autohaus Wagenblast hat am Monatg Insolvenz angemeldet. Das Amtsgericht Aalen hat den Ulmer Rechtsanwalt Martin Hörmann zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.

Betroffen sind sowohl die Auto-Wagenblast GmbH + Co.KG in Aalen und Schwäbisch Gmünd als auch die Auto-Wagenblast Beteiligungs-GmbH in Gmünd. Das Traditionsunternehmen mit vier Standorten in Aalen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim beschäftigt rund 220 Arbeitnehmer.

Mehrfach war zuletzt über das Autohaus spekuliert worden.