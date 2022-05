Schon wieder: Neue Ladung Saharastaub unterwegs Richtung Europa

Die Menschen in Europa müssen sich nach Angaben des europäischen Atmosphärendienstes Copernicus erneut auf Staub aus der Sahara einstellen.

Wie das EU-Programm mitteilt, bewegt sich derzeit eine große Staubwolke über dem Atlantik in Richtung Westen. Sie dürfte demnach bereits in diesen Tagen die Karibik erreichen.

Ausläufer seien am kommenden Wochenende auch auf der Iberischen Halbinsel und in Teilen Westeuropas zu erwarten, hieß es in der Mitteilung weiter.

2022 gibt es besonders viel Wüstensand

Der Atmosphärendienst verzeichnete in diesem Jahr bereits hohe Mengen an Sahara-Sand, die über das Mittelmeer und in Teile Europas transportiert wurden. Das halte auch weiter an.

Das Phänomen tritt mehrmals im Jahr auf und führte in Deutschland Mitte März zu einer deutlichen gelblich-rötlichen Verfärbung des Himmels sowie einer Staubschicht auf Autos, Fensterscheiben und Gartenmöbeln.

Was es mit dem Staub auf sich hat

Der Saharastaub kommt, wie der Name schon verrät, aus der Sahara. Hauptsächlich stammt der Staub nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes aus einem Gebiet südlich des Atlasgebirges sowie südwestlich davon.

Der Saharastaub sei zwar kein seltenes Phänomen im Südwesten, eine solch hohe Konzentration wie Mitte März sei allerdings ungewöhnlich gewesen.

So gefährlich ist der Staub wirklich

Als im März der Wüstensand die Wolken über Baden-Württemberg einfärbte, ist der Großteil des Saharastaubs als sogenannter „Blutregen“ vom Himmel gefallen. Bereits im Mittelalter galt dieser als schlechtes Omen.

Betreiber von Waschanlagen berichten von einem deutlich größeren Andrang. Bereits seit Dienstagmittag bilden sich lange Schlangen vor den Waschstraßen.

Doch was kommt da eigentlich runter? Tatsächlich kann der Staub Mikroben über weite Strecken tragen und enthält sogar radioaktive Teilchen. Wie gefährlich die sein können und wer sich vor dem Saharastaub besser schützen sollte: Klicken Sie hier für unseren kompletten Saharastaub-Faktencheck