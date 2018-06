„Sagt’s, was ihr braucht, Leit“ – der Markt hat alles, was das Herz begehrt

Der Krämermarkt zum Kalten Markt ist Erlebnis pur. Da trifft man Hinz und Kunz, da kommt man mit Weltneuheiten, Sensationen und Wundermitteln in Berührung. Aufgebaut war der Markt am Mittwoch auf dem Marktplatz, dem Karl-Wöhr-Platz sowie in der Schmied-, Spital- und Marienstraße.

Als „Mixer ohne Strom“ preist Dieter Ziesel aus Lorch seinen „Multiquirl“ (er wird auch an anderen Ständen angeboten) an, der nicht spritze und Milchschaum und Eischnee schneller als jeder Mixer schlage, „weil er sich vorwärts und rückwärts dreht“. Ein paar Schritte weiter reinigt Roland Kosicki aus Stetten am kalten Markt nicht nur Brillen, sondern wirbt auch für sein Augentraining, mit dem man seine Brille wegtrainieren könne: „Seit 150 Jahren ist bekannt, dass man mit dem, was man im Kopf hat, Dinge im Körper verändern kann.“ Karl Herrmann aus Schelklingen empfiehlt einer älteren Frau ein Lavendelschlummerkissen: „zum Einschlafen, Durchschlafen, für schöne Träume.“ Die unter Schlafstörungen leidende Dame kauft das Produkt für zehn Euro: „Ich nehme das mit, aber wehe, das hilft nicht.“ Den Duo-Schäler für Gemüse und Obst, der in Sekundenschnelle arbeitet, gibt es hingegen an allen Ecken zum „Spitzenpreis“.

„Sagt’s, was ihr braucht, Leit“, wendet sich der 82-jährige Georg Siegfried Huber aus Fürth, bekannt als „billiger Jakob“, an die Kundschaft: „Ich will nur euer Bestes, euer Geld.“ Sein Sortiment reicht von Hosenträgern und Schnürsenkeln über Schirme und Geldbeutel bis zu Gürteln, Putzlappen und Pferdebalsam.

Pferdebalsam für Schuhe, Bekleidung und Reitzeug gibt es auch woanders. Im Angebot des Krämermarkts sind auch Bioputzstein, Blusen, Bügelbrettbezüge, Diabetikersocken ohne Gummibund, Hüte, Lammfellsitzkissen, bonbonfarbige Nachthemden, Pagenschlüpfer, Staubsaugerzubehör, Strickmützen, Strumpfwolle und „die Trenduhr des Jahres“. Das Mehrfasertuch aus Bambus ist „das grüne Wunder“, das Scheibenreinigungsset dagegen „das gelbe Wunder“. Viele wie Alfred Kling aus Rattstadt kommen zum Gucken: „Do triffsch Doad ond Deifl.“ (sj)