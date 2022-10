Sängerlust Aixheim spricht über Vereinsauflösung

Ein Verein zu gründen ist ohne viel Federlesens einfach, doch ein Verein aufzulösen, bereitet viele Schwierigkeiten. Das erlebten die 17 anwesenden Besucher bei der Versammlung der Sängerlust Aixheim.

Da die gesamte Vorstandschaft durch Ausfall von einigen Generalversammlungen durch die Pandemie nicht mehr im Amt war (die Sonderregelung jedoch per 1. September 2022 ablief), musste zuerst eine Mitgliederversammlung mit Wahl des Gremiums abgehalten werden.

Für zwei Jahre wurde Block eins gewählt: Erster Vorsitzender Willi Frey, Schriftführer Reinhold Moser, aktive Beisitzer Georg Dreher, Willi Mattes, passiver Beisitzer Paul Grathwohl und Kassenprüfer Julius Pfründer. Für ein Jahr wurde Kassier Reinhold Moser und die aktiven Beisitzer Werner Schmid, Anton Stier und Kassenprüfer Eberhard Efinger gewählt.

Der Verein habe zwar noch 51 Mitglieder, davon jedoch nur acht, die den Vereinsbeitrag von zehn Euro bezahlen. Die Satzung weist auf, dass ein Mitglied ab dem 65. Lebensjahr von der Zahlung eines Betrages freigestellt sei, informierte Reinhold Moser. Da keine zehn Sänger mehr zu den Proben kommen, sei auch altersbedingt ein öffentliches Auftreten nicht mehr möglich. Auch die Proben gestalten sich sehr schwierig. Der Zweck des Vereins könne also nicht mehr erreicht werden. „Wir müssen nun entscheiden, ob der Verein aufgelöst wird, oder eine Stilllegung erfolgen soll, nach dem Appell des Chorverbandes: „nicht gleich aufgeben“. Der Verein könnte die Arbeit bis zu drei Jahre ruhen lassen. In dieser Zeit könne man dann neues planen, laut Aussage vom Chorverband.

Zur Auflösung teilte Reinhold Moser mit, dass hier nach der Vereinssatzung verfahren werden müsse. Das bedeutet: die Auflösung des Vereins kann nur durch eine Mitgliederversammlung beschlossen werden, auf deren Tagesordnung die Beschlussfassung über die Vereinsauflösung den Mitgliedern angekündigt wurde (am 30. September 2022 wurden alle angeschrieben). Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von dreiviertel der erschienenen Mitglieder. Die Versammlung beschließt auch über die Verwendung des vorhandenen Vereinsvermögens mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Auflösung würde das Vereinsvermögen der Gemeinde Aldingen zufallen, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke verwenden muss.

Nach einer regen Diskussion erhielt jeder der 14 anwesenden Mitglieder die Möglichkeit seine Meinung zu den zwei Punkten zu sagen. Hier kam eindeutig zum Ausdruck, dass man der Einfachheit halber den Verein auflösen sollte, aber man doch gerne weiter, wenigstens einmal monatlich, zusammen Singen möchte. Da der Verein seinen Zweck nicht mehr erfüllen kann, ist auch ein Dirigent überflüssig, brachte der Chorleiter Wilfried Striker ein. „Ich sehe für den Verein keine Zukunft mehr, da der Satzungszweck nicht mehr gegeben ist“, sagte er abschließend.

In geheimer Wahl wurde zum Schluss abgestimmt. Dann das enttäuschende Ergebnis: vier Mitglieder waren für eine Stilllegung und zehn für die Auflösung. Somit wurden nur 71,42 Prozent erreicht. Der Verein bleibt also bestehen. Wie es nun weiter gehen soll, muss die neu gewählte Vorstandschaft in kommender Zeit beraten. „Jetzt steht alles in der Schwebe. Auf jeden Fall fällt die Gemeinnützigkeit weg“, bemerkte Reinhold Moser.

Nun musste noch die Generalversammlung für die letzten drei Jahre durchgezogen werden. In seinem letzten Bericht zeigte Dirigent Wilfried Striker auf wie der Männerchor von seiner einstigen Blüte mit 58 Sängern geschrumpft sei bis heute. „Da ich für den Verein keine Zunft mehr sehe, gebe ich als Dirigent die Chorleitung heute ab. Wenn es irgendwie weiter geht, stehe ich natürlich als musikalische Begleitung jederzeit zur Verfügung“, so Striker.