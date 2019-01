Nach den feststehenden Abgängen von Mirko Höfflin und Dominik Bittner (wir berichteten), können die Schwenninger Wild Wings nun erfreuliche Personalien verkünden. Die Verteidiger Mirko Sacher und Boaz Bassen haben ihre Verträge beim SERC verlängert.

Sacher bleibt ein weiteres Jahr beim SERC. Defensiv-Talent Bassen wurde für drei weitere Jahre an den Verein gebunden. „Mirko spielt in unseren Planungen für die neue Saison eine großen Rolle. Er hat sich in diesem Jahr weiterentwickelt und übernimmt auch außerhalb der Eisfläche Verantwortung“, sagte Manager Jürgen Rumrich. Der 27-Jährige, der seit 2017 wieder am Neckarursprung aktiv ist, stand bereits 156 Mal in der Deutschen Eishockey Liga auf dem Eis. Vor seinem Wechsel im Jahr 2015 zu den Dresdner Eislöwen in die DEL2, trug Sacher bereits vier Jahre lang das Trikot der Wild Wings.

Der 19-jährige Bassen hat ebenfalls seinen Vertrag verlängert. Manager Rumrich meinte: „Boaz hat bereits in der Vorbereitung gute Ansätze gezeigt. Er ist ein sehr talentierter Spieler und wir sind überzeugt, dass er den Sprung in die DEL schaffen wird.“