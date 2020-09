Sachbuch-Charts

Von Deutsche Presse-Agentur

Die Schauspielerin Nina Hoss wird heute mit dem Hannelore-Elsner-Schauspielpreis des Fünf Seen Filmfestivals in Oberbayern ausgezeichnet. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert. „Mit ihrem Spiel gewinnen die von ihr verkörperten Frauenfiguren Vielschichtigkeit und Tiefe“, erklärte Festivalleiter Matthias Helwig. Die 45 Jahre alte Schauspielerin ist bekannt für Filme wie „Yella“ oder „Die weiße Massai“. In Starnberg wird auch ihr Film „Schwesterlein“ gezeigt, in dem sie mit Lars Eidinger spielt und der Ende Oktober in die Kinos kommt.