Sachbuch-Charts

Karl und Jakob Immler sind wütend. Immer noch. Selbst jetzt, nach 40 Jahren, in denen sie als Kaufleute eine beeindruckende Karriere hingelegt haben. Immer noch sind die Brüder wütend, und das ist etwas Fruchtbares – zumindest in der Immler-Welt. Denn diese Wut hat sie offensichtlich so angetrieben, dass sie Vermögen und Besitz anhäuften, von denen viele Menschen nur träumen. „Wir haben immer eine Mark mehr in der Tasche gehabt, als wir ausgegeben haben“, erklärt Jakob Immler, 63 Jahre alt.