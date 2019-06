Sachbuch-Charts

Die Stadt Leutkirch plant, an der Zufahrtsstraße zum neuen Ferienpark von Center Parcs mehrere große Werbetafeln zu bauen. Auf diesen soll bei den Urlaubern unter anderem für die Stadt geworben werden. Baurechtliche Bedenken aus dem Gemeinderat hat Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle in der jüngsten Gemeinderatssitzung ausgeräumt.

Mit dem Auto sind die Gäste des neuen Ferienparks von Center Parcs in wenigen Minuten in Leutkirch, auch mit dem Fahrrad erreichen die Urlauber die Allgäustadt in einer Viertelstunde, dazu kommt ...