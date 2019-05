Sachbeschädigung im Vorgarten

In der Nacht von Samstag auf Sonntag trieben unbekannte Täter in Mochenwangen in zwei Fällen ihr Unwesen. In einem Vorgarten im Sportplatzweg beschädigten sie eine Gartenbeleuchtung sowie in der Straße Am Bildstöckle einen im Vorgarten befindlichen Steinbrunnen und entwendeten von dort einen Dekoartikel, der am nächsten Morgen im Garten des Nachbarn beschädigt aufgefunden wurde. Die Schadenshöhe kann laut Polizeimeldung noch nicht beziffert werden. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751 / 803-6666, zu melden.