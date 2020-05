S/M-Schiff fährt dieses Jahr vielleicht nicht

Das SM-Schiff oder Torture-Ship, veranstaltet von der Augsburger Agentur „Zip-Zone“, wird im Juni sicherlich nicht ablegen. Das teilte der Veranstalter Thomas Siegmund auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

Er war recht ungehalten aufgrund anderslautender Berichte verschiedener Medien, betonte dabei, dass die Gesundheit und der Schutz der Gäste und Beteiligten das Wichtigste sei. So wird auch der Ersatztermin am 29. August nur dann stattfinden, wenn die Behörden eine solche Veranstaltung dann zulassen würden. „Ob das Schiff startet, hängt von der Gesamtsituation ab. Momentan kann man da noch gar nichts zu sagen“, so Thomas Siegmund.

Die Sonne brennt auf schwarzes Leder: Das SM-Schiff hat in Friedrichshafen abgelegt. Bei der Parade im Hafen haben sich hunderte Schaulustige versammelt.

Er macht das Auslaufen des Erotik-Schiffs auch davon abhängig, wie viele Menschen die Veranstaltung buchen würden. Wenn nur 200 Personen kommen, lohne sich das nicht. Normalerweise besuchen rund 500 bis 600 Menschen das Torture-Ship. Auch wenn die Schweiz ihre Grenzen weiterhin geschlossen habe, werde das Schiff nicht auslaufen. Die Schweizer machen laut Siegmund rund ein Drittel der Kunden aus.

Am Bodensee ist die Fahrt alljährlich ein großes Spektakel. Beim Boarding präsentieren sich die S/M-Fans in ihren phantasievollen Kostümen. Auf der Promenade in Friedrichshafen tummeln sich dann zahlreiche Schaulustige.