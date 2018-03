Süddeutsche Meisterschaft mit Zimmern und Bösingen

Einen großen Erfolg haben die A-Junioren des SV Zimmern und die B-Jugendlichen des VfB Bösingen mit dem Gewinn der württembergischen Futsal-Meisterschaft bereits gefeiert. Am Sonntag können die Teams ihre Leistung noch einmal krönen. In Ehningen bei Böblingen treten die Teams zur süddeutschen Futsal-Meisterschaft an.

Die beiden Vertreter des heimischen Bezirks Schwarzwald treffen auf die Landessieger aus Baden, Südbaden, Bayern und Hessen. Bei den A- wie bei den B-Junioren kämpfen jeweils sechs Mannschaften um den süddeutschen Meistertitel.

Zimmerns A-Junioren spielen in der Gruppe B (Sporthalle eins) gegen die SG Kuppenheim (12.25 Uhr) und die JFV Wald-Michelbach/Absteinach (13.15 Uhr). Die Gruppe A bilden der VfB Eppingen, der FC Gundelfingen und die FTSV Kuchen. Die beiden erstplatzierten Mannschaften jeder Gruppe erreichen das Halbfinale.

Ebenfalls in Ehningen (Sporthalle zwei) findet die B-Junioren-Futsalmeisterschaft statt. Dabei spielt der VfB Bösingen in der Gruppe A gegen den FC Astoria Walldorf (12 Uhr) und die SpVgg Bayern Hof (12.50 Uhr). In der Gruppe B sind der VfL Kirchheim/Teck, der FC Radolfzell und der Karbener SV am Start. Die Plätze eins und zwei der beiden Vorrunden berechtigen zum Halbfinaleinzug.