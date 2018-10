Süddeutsche Gemeinschaft setzt neuen Jugendreferenten für die Region ein

Derart überfüllt ist der Saal im Haus der Süddeutschen Gemeinschaft in Albstadt-Ebingen schon lange nicht mehr gewesen. Zum Einführungsgottesdienst des Jugendpastors Manuel Braunmiller, dessen Stelle neu geschaffen wurde, waren alle Plätze belegt. An der Veranstaltung wirkten unter anderem Gemeinschaftsleiter Thomas Schmid (Ebingen), Bezirksleiter Hans-Stefan Fiedler (Truchtelfingen), Bezirksjugendbeauftragter Martin Fiedler, Gemeinschaftspastor Günther Röhm und Jugendpastor Manuel Braunmiller selbst mit.

Sogar der „Gemeinschaftsinspektor“, das heißt eine Art Personalreferent des Süddeutschen Gemeinschaftsverbandes, Ernst-Günter Wenzler, war für den feierlichen Anlass angereist und hielt die Predigt. Darin ermutigte Wenzler den Jugendreferenten wie alle Gläubigen, auf den Spuren von Johannes dem Täufer in der Wüste einen Wegweiser auf Jesus Christus hin darzustellen: „Johannes der Täufer war selbst nicht der Christus. Aber er hat mit Jesus Christus fest gerechnet, er hat ihm gedient und ihm vertraut.“ Der Leiter des Bezirks Albstadt, Hans-Stefan Fiedler, betonte in seiner Ansprache, dass neben den drei hauptamtlichen Gemeinschaftspastoren für die Bezirksjugendarbeit ein spezieller Bezirksjugendpastor benötigt werde. Sein Sohn Martin Fiedler, der die Jugendarbeit bislang ehrenamtlich leitet, stellte die bestehende Arbeit vor. Für sein mit enormem Kraft- und Zeitaufwand verbundenes Engagement wird der junge Familienvater in der Gemeinschaft hochgeschätzt und kann sich nun über reichlich Unterstützung und Entlastung durch die neu geschaffene Jugendpastoren-Stelle freuen.

Braunmiller leistete nach seinem Abitur im Jahre 2010 zunächst seinen Zivildienst in der individuellen Schwerbehindertenbetreuung ab. Anschließend engagierte er sich ein Jahr lang mit der Deutschen Indianer Pioniermission im Brasilianischen Urwald bei dem aus Albstadt-Pfeffingen stammenden Missionarsehepaar Anita und Bernd Maier. Danach absolvierte er eine Ausbildung zum Finanzassistenten und arbeitete ein Jahr lang in diesem Beruf, ehe es ihn im Jahr 2015 für ein Bachelorstudium an die Interkulturelle Theologische Akademie (ITA) nach Bad Liebenzell bei Calw zog. Nach jahrelanger Ausbildung plus Studium ist nun Manuel Braunmiller derjenige, der andere ausbildet und schult. Er freut sich auf die Begegnungen in der Jugendarbeit und hat ein besonderes Anliegen: „Für die Zeit in Albstadt ist es mein Herzenswunsch zu sehen, wie Menschen in Hingabe und Liebe zu Jesus Christus wachsen.“