Südafrika-Star Pienaar: Überstehen Vorrunde

Johannesburg (dpa) - Der Ex-Dortmunder Steven Pienaar hat keine Sorge, dass die südafrikanische Fußball-Nationalmannschaft als erster Gastgeber in der WM-Historie bereits in der Vorrunde scheitert. „Wir sind gut genug, um die erste Runde zu überstehen und noch weiter zu kommen“, sagte Pienaar.

Der Mittelfeldspieler vom englischen Erstligisten FC Everton ist Ende der vergangenen Woche zum Team gestoßen und wird gegen Kolumbien erstmals in der WM-Vorbereitung für die Bafana, Bafana zum Einsatz kommen.

Mit dem Zustand der Mannschaft ist Pienaar sehr zufrieden. „Ich bin sehr beeindruckt, wie sich die Mannschaft unter dem neuen Trainer Parreira entwickelt hat“, sagte der 28-Jährige. „Die Stimmung war nie besser. Die Spieler glauben an sich, ich denke, wir können eine gute WM spielen.“

Mit der Leistung beim 1:1 im Test gegen Bulgarien am Pfingstmontag zeigte sich auch Südafrikas Trainer Carlos Alberto Parreira zufrieden. „Wir sind auf einem Weg“, sagte der Brasilianer. Gegen Kolumbien, das nicht für die WM qualifiziert ist, wird Parreira erstmals auch verstärkt die im Ausland beschäftigten Profis einsetzen.

In der Vorbereitung auf die Heim-Weltmeisterschaft (11. Juni bis 11. Juli) haben die Südafrikaner ein weiteres Testspiel vereinbart. Am 31. Mai trifft die Bafana, Bafana in Polokwane auf Guatemala.