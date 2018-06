Söder: „.bayern“-Internet-Adressen ab September

Los Angeles (dpa/lby) - Internet-Adressen mit der Endung „.bayern“ können nach Aussage von Finanzminister Markus Söder (CSU) von September an vergeben werden. Das berichtete Söder nach Gesprächen bei der Organisation ICANN in Los Angeles, die für die Verwaltung solcher sogenannter Top-Level-Domains im Internet zuständig ist. „Bayern ist eine starke Marke und eine starke IT-Region - deshalb ist es gut, wenn es spezielle bayerische Internet-Adressen gibt“, sagte Söder, der auch oberster IT-Verantwortlicher der Staatsregierung ist, in einem Telefonat mit der Nachrichtenagentur dpa in München.