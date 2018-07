Säure-Tanklastzug auf A 8 verunglückt

Stuttgart (dpa) - Auf der A 8 bei Stuttgart sind nach einem Unfall von zwei Lastzügen ätzende Essigsäure und Benzin ausgelaufen. Vor allem die Bergung der Säure stellt die Einsatzkräfte vor große Probleme. Die Autobahn ist in der Nähe des Stuttgarter Flughafens in beiden Richtungen gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer eines Gefahrgut-Transports ein Stauende übersehen und war in den anderen Lastwagen gekracht. Dabei wurden an beiden Fahrzeugen die Tanks aufgerissen.