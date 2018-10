Die Sängergruppe Saverwang ist der kulturelle Motor in einer engagierten Dorfgemeinschaft. Vor sechzig Jahren hat die Geburtsstunde des Chores geschlagen – unter seltsamen Voraussetzungen. Im modernen Dorfgemeinschaftshaus finden die Chormitglieder ideale Bedingungen für ihre Proben und Auftritte.

In einer Februarnacht im Jahre 1958 schlug laut Vereinschronik, auf seltsame Weise die Geburtsstunde der Sängergruppe Saverwang. Ganz unorthodox wurde eine Chorvereinigung aus der Taufe gehoben: Nach einer Feuerwehrübung trafen sich einige Mitglieder der Saverwanger Ortsfeuerwehr im damaligen Gasthaus „Rister“. Nach einigen heftigen Diskussionen – worum es dabei genau ging ist nicht überliefert – erklärten sich 17 Gründungsmitglieder per Unterschrift dazu bereit, den Vorschlag von Fritz Koch senior und Ferdinand Rister senior anzunehmen, eine Chorvereinigung zu gründen. Die Vereinigung erhielt den Namen „Sängergruppe“. Fritz Koch senior wurde von der Versammlung beauftragt, nach einem Dirigenten zu suchen, den er in der Person von Anton Städele, dem damaligen Oberlehrer aus Schwabsberg, fand.

Gesangsverein soll für frischen Wind im kulturellen Leben sorgen

Bereits im März fand die erste Chorprobe statt. Sechs neue Sänger traten dem Gesangverein noch im gleichen Jahr bei. Aber was war der Grund für diese Spontangründung? Mit der Gründung eines Gesangvereins wollte man für frischen Wind im kulturellen Leben Saverwangs sorgen. Es sollte kein großer Gesangsverein werden, der einmal weit über die Grenzen der Gemeinde und des Kreises hinaus bekannt wird. Vielmehr wollte man den Volks- und Heimatgesang im engsten Rahmen, also innerhalb von Saverwang, pflegen. Den Dorfbewohnern sollte mit kleinen Konzerten hier und da einmal eine Freude gemacht werden.

Wie sehr die Chorgründung das kulturelle Leben in Saverwang aufmischen und mit Leben füllen sollte, konnte zum damaligen Zeitpunkt noch keiner wissen. Schon etwa ein Jahr nach der Gründung wurde bei der Lindenwirtin die erste Faschingsveranstaltung abgehalten. Plötzlich stand auch wieder ein Maibaum im Dorf. Ausflüge wurden organisiert, zuerst mit Privatautos, später auch mit Bussen. Selbst ein Fußballgruppe wurde gebildet, die 1964 ihr Debüt gab und erstmals gegen den Gesangverein Schrezheim spielte. Es folgten weitere Spiele, unter anderem gegen Schwabsberg, die meistens auch gewonnen wurden.

Kinderchor wird 1972 gegründet

1972 kamen gleich zwei Höhepunkte. Erstmals erfreute ein Kinderchor unter der Leitung von Gerhard Gerstner beim traditionellen Gartenfest die Besucher. Und auf der Generalversammlung 1972 wurde anlässlich des 15-jährigen Bestehens der Sängergruppe Saverwang die Anschaffung einer neuen Vereinsfahne beschlossen, die im Juli 1973 erstmals offiziell vorgestellt und im Rahmen eines Festes geweiht wurde. Der Männergesangverein Eggenrot wurde als Patenverein auserkoren.

Seit nunmehr 60 Jahren ist die Sängergruppe Saverwang fester Bestandteil im kulturellen Leben des Dorfes. Seit 2008 wird im Dorfhaus in Saverwang nicht nur „Volks- und Heimatgesang“ gepflegt, sondern auch Heimatlieder, Kirchenlieder und moderne Schlager werden zum Besten gegeben. Drei Generationen singen in der Sängergruppe: Das Alter reicht von 15 bis 84 Jahren. Derzeit hat der Männerchor 41 aktive Sänger. Der Kinder- und Jugendchor ist mit 23 jungen Aktiven der Stolz und die Zukunft der Sängergruppe.