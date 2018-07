Rutschpartie: Glatte Straßen sorgen für Unfälle

Eine dünne Schneeschicht auf überfrierender Nässe hat am Montagmorgen viele Straßen in Rutschbahnen verwandelt. Die Polizei wurde zu zahlreichen Unfällen gerufen. Nicht angepasste Geschwindigkeit war jeweils die Ursache.

Auf der Gefällstrecke zwischen den Harthöfen und Sigmaringen-Gutenstein geriet gegen 8.15 Uhr ein 42-jähriger Autofahrer ins Rutschen. Als Gegenverkehr kam, wollte er nach rechts in eine Ausbuchtung einfahren. Zunächst prallte er gegen eine Felswand. Anschließend driftete er nach links und stieß gegen das langsam entgegenkommende Fahrzeug eines 55-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 5000 Euro.

In der Konrad-Heilig-Straße in Pfullendorf rutschte gegen 9 Uhr ein stadteinwärts fahrender Sattellastzug in der S-Kurve auf Höhe der Kasernenstraße in einen entgegenkommenden Kleintransporter. Ein nachfolgender Wagen konnte zwar ausweichen, überfuhr hierbei jedoch einen höher liegenden Schachtdeckel im Grünstreifen. Der Schaden: etwa 4000 Euro.

Drei Fahrzeuge waren in Ostrach in einen Unfall verwickelt. Gegen 9.30 Uhr bemerkte ein 45-jähriger Autofahrer in der Hohenzollernstraße zu spät, dass ein vor ihm fahrendes Fahrzeug nach links in den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes einbiegen wollte und wegen Gegenverkehrs anhalten musste. Er bremste zwar und versuchte nach links auszuweichen. Dabei geriet er ins Rutschen, streifte seinen Vordermann und rutschte in ein entgegen kommendes Auto. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der Schaden wird auf etwa 5200 Euro geschätzt.

In der Leitplanke endet gegen 9.40 Uhr die Schleuderpartie eines 25-Jährigen auf der L 280 zwischen Hohentengen-Eichen und Fulgenstadt. Die Bilanz: 2000 Euro Schaden an der Leitplanke, 3000 Euro am Auto.

Eine 20-Jährige geriet gegen 10 Uhr nach einem Überholvorgang auf der B 32 zwischen Nollhof und Sigmaringen ins Schleudern. Beim Wiedereinscheren kam sie mit ihrem Kleintransporter nach rechts von der Fahrbahn ab prallte gegen ein Verkehrszeichen. Auf insgesamt etwa 5000 Euro wird der Schaden geschätzt.