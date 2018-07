Russland weint um verunglückte Spitzensportler

Moskau (dpa) - Drei Tage nach der Flugzeugkatastrophe eines Eishockey-Teams in Russland haben rund 100 000 Menschen Abschied von den 43 Toten genommen. Zu der Trauerfeier in der Stadt Jaroslawl reisten nach Medienberichten auch die Angehörigen des deutschen Nationalspielers Robert Dietrich an, der unter den Opfern ist. Für die Zeremonie waren Särge in die Halle des Clubs Lokomotive gestellt worden. Soldaten einer Ehrengarde bildeten Spalier. Viele Menschen hatten Tränen in den Augen und verharrten in stiller Trauer.