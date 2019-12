Was ist da los am Himmel? Dies haben sich am Mittwochabend nicht wenige Ulmer gedacht. Auch der ein oder andere Besucher des Weihnachtsmarktes dürfte sein Handy gezückt und nachgeschaut haben, ob die Presse Näheres zu berichten weiß. Doch Fehlanzeige. Da selbst die Polizei ratlos war. Sie konnte keine Auskunft darüber geben, wer sich da in der Luft befand. Außer: Ein Hubschrauber der Polizei sei es nicht.

Am Donnerstag bringt ein Anruf bei der Luftwaffe in Laupheim Licht ins Dunkel.