Russisches Nationalballett tanzt „Schwanensee“ mit Anmut und Leichtigkeit

Das Russische Nationalballett hat die Zuschauer in der ausverkauften Stadthalle am Mittwochabend verzaubert und mit auf eine Reise in die Welt des Balletts genommen.

Dem Ensemble gelang es, die Geschichte „Schwanensee“ voller Anmut, Eleganz, Schönheit und Leichtigkeit ausdrucksstark auf der Bühne umzusetzen, so dass die großen und kleinen Gäste von Beginn an begeistert und sprichwörtlich „ergriffen“ der Handlung folgten. Liebe, Sehnsucht, Einsamkeit, Eifersucht, Wut, Schmerz und Glück, das russische Ballettensemble verstand es, die herzergreifende, anrührende Geschichte perfekt, tanztechnisch brillant und absolut synchron in Szene zu setzen.

Das märchenhafte Bühnenbild und die Musik von Peter Tschaikowsky sorgten zusätzlich für das berühmte „Gänsehautfeeling“. Spontaner Applaus für einzelne tänzerische Höchstleistungen, und am Ende anhaltender Applaus für das Ensemble, zeigten die Begeisterung der Besucher. Mit dabei waren an diesem Abend auch Schülerinnen der ADTV-Tanzschule Maxxdance aus Tuttlingen, die für sie speziell choreografierte Kinderrollen übernahmen. Diese wurden zusätzlich zu den bestehenden Erwachsenenrollen getanzt. (clst) Foto: Claudia Steckeler