Rund 750 Menschen demonstrieren in Überlingen gegen Impfpflicht

Laut Angabe der Polizei, die mit einem großen Aufgebot vor Ort war, fanden sich am Samstagvormittag rund 750 Menschen in der Innenstadt und am Mantelhafen in Überlingen ein, um für eine freie Impfentscheidung zu demonstrieren. „Wir setzten ein Zeichen gegen die drohende Impfpflicht und möchten jener Minderheit eine Stimme verleihen, die sich aus den unterschiedlichsten Gründen noch oder gar nicht zu einer Impfung entschließen“, sagte die Mitinitiatorin Ruth Meishammer. Bis zur Aufforderung der Polizei trugen vor der Demonstration zahlreiche Personen keine Masken und hielten sich nicht an die Abstandsregelung am Mantelhafen.