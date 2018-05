Rund 30 Kinder aus Westerheim hören vom Affen Fip Husar

Eine Vorlesestunde für Kinder ab vier Jahren hat am vergangenen Samstag einmal mehr im Haus des Gastes im Nepomukstüble stattgefunden. Die Gemeindebücherei Westerheim lud Jungen und Mädchen aus der Gemeinde zu der Vorlesestunde ein – und rund 30 Kinder waren gekommen. „Dies ist eine sehr gute Zahl angesichts der Pfingstferien“, meinte Heidrun Kroen, die seit vielen Jahren den jungen Gästen spannende Geschichten erzählt. Seit Jahren findet sie immer interessante und packende Geschichten für die jungen Büchereibesucher. „Es macht mir riesigen Spaß, den Kindern schöne Geschichte präsentieren zu dürfen“, betont Heidrun Kroen. In der Regel an jedem dritten Samstag im Montag findet die Vorlesestunde für Kinder bei der Gemeindebücherei Westerheim statt. Dazwischen gibt es dann die Krimistunden für die älteren Kinder, wenn Tine Mehls junge Spürnasen als Detektive um sich sammelt. Am Samstag las nun Heidrun Kroen den Kindern die Dia-Bilderbuchgeschichte „Pin Kaiser und Fip Husar“ von Dieter Wiesmüller vor und zeigte viele Bilder aus dem Buch auf der großen Leinwand. Dazu erzählte sie die Geschichte aus dem Bilderbuch. In der Geschichte zieht es den Affen Fip Husar ans Eismeer, wo er den Pinguin Pin Kaiser kennenlernt. Den Affen Fip Husar zieht es ans Eismeer. Dort freundet er sich mit dem Pinguin Pin Kaiser an, der ihm seine Heimat zeigt, vom Wal über den Eisberg bis zur riesigen Kaiser-Pinguin-Gesellschaft. Die schneidende Kälte aber macht Fip Husar so zu schaffen, dass er sehnsüchtig nach Hause in den heißen Dschungel will. Der neugierige Pin Kaiser begleitet seinen neuen Freund. Bei allem Interesse für Elefanten und Wasserfälle, hat der Pinguin aber bald genug von den Schönheiten des Urwaldes. Den rund 30 jungen Zuhörern hat die Vorlesestunde erneut viel Freude und Spaß bereitet.