Rund 198 000 Euro für AitrachTreff und Leutkircher Bürgerbahnhof

Das Entscheidungsgremium der Leader-Aktionsgruppe Württembergisches Allgäu hat seine Auswahlsitzung zur dreizehnten Leader-Projektauswahl erneut online durchgeführt. In dieser Sitzung wurden zwei Projekte positiv beschlossen. Die Projektträger können sich nun über rund 198 000 Euro freuen.

In Aitrach kann durch die Förderung ein langgehegter Traum in Erfüllung gehen, so dass sich das Herz der Gemeinde rund um die neugestaltete Sport- und Mehrzweckhalle mit dem AichtrachTreff zu einem sozialen Treffpunkt im täglichen Leben entwickeln kann. Hier soll unter Beteiligung der Bürgerschaft ein Ort entstehen, der erstmalig im Ort für Jung und Alt die Möglichkeit bietet, sich ungezwungen treffen zu können. Neben einem Kleinkindspielplatz und Sitzgelegenheiten bieten „Highlight-Klettergeräte“ Spiel und Spaß für Jugendliche, aber auch Fitnessgeräte (Calisthenics), Seniorensportgeräte und eine Boulebahn runden das Konzept stimmig ab. So entsteht ein Mehrgenerationentreffpunkt, der nicht nur ungezwungene Begegnung, sondern auch gesellschaftlichen Zusammenhalt ermöglichen soll.

Das sich in den letzten 10 Jahren entwickelte Nachhaltigkeitszentrum im Bürgerbahnhof Leutkirch möchte mit Hilfe der LEADER-Förderung durch einen barrierearmen Zugang „vom Projekt zum Bürger“ kommen. So wird im Dachgeschoss der Leutkircher Bürgerbahnhofsgenossenschaft unter aktueller Leitung von Vorstand Bernhard Hösch ein barrierearmer Veranstaltungsraum entstehen, der durch eine Glaswand vom Open-Space-Bürobereich für StartUps, Firmen und Unternehmer abgegrenzt werden soll, was zu mehr Funktionalität und Flexibilität führt. Neben der Einrichtung eines Aufzugs entlang des bestehenden Treppenturms zur Erlangung von Barrierefreiheit runden auch barrierearme Toiletten das Konzept ab, so dass künftig Veranstaltungen, Diskussionsrunden, Workshops und vieles mehr zum Thema Nachhaltigkeit auch ganz im Sinne der Stadt Leutkirch für die gesamte Bevölkerung angeboten werden können, denn die Genossenschaft hat das Motto: „Klimawandel geht uns ALLE an!“