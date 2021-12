Rund 150 Menschen demonstrieren in Ellwangen schweigend gegen die Corona-Maßnahmen

Auch in Ellwangen wird mittlerweile immer am Montag gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Was vor vier Wochen noch sehr klein angefangen hat, mit 20, 30 Teilnehmern, ist mittlerweile zu einer größeren Bewegung geworden. In dieser Woche marschierten gut und gerne 150 Menschen mit Kerzen und Grableuchten bei dem „stillen Spaziergang durch Ellwangen“ mit. Via Facebook war zu der unangemeldeten Demo aufgerufen worden. Bei der Stadtverwaltung reagiert man darauf verstimmt.

Es war eine bunt gemischte, heterogene Gruppe, die sich am vergangenen Montagabend um 17.30 Uhr am Schönen Graben getroffen hat, um von hier über die Adelberger Gasse durch die Marienstraße zum Ellwanger Rathaus zu ziehen: Bestehend aus auffallend vielen jungen Leuten, aus Müttern mit Kindern, aus Rentnern und aus einer großen Anzahl von Menschen mit Migrationshintergrund. „Ob geimpft oder ungeimpft, gemeinsam für eine bessere Zukunft“, lautete das Motto der Demo.

„Wir sind keine Corona-Leugner, uns geht es nur um die Impfpflicht“, sagte ein junger Mann mit Migrationshintergrund aus dem arabischen Raum: „Ich habe Angst um meinen Körper, es gibt schwere Nebenwirkungen, die man nicht verleugnen kann.“

Vor dem Eingang zum Ellwanger Rathaus wurden die mitgeführten Kerzen abgestellt. (Foto: Josef Schneider)

Und: „Wir vertrauen auf den Staat, dass der Impfzwang nicht kommt, so Gott will.“ Den jungen Mann ärgert, dass in den Nachrichten Corona das alles beherrschende Thema sei. Für die Corona-Restriktionen hat er kein großes Verständnis. „Die Maßnahmen werden immer härter“, kritisierte er: „Man versteht die Maßnahmen nicht.“

Ältere Menschen und Jugendliche treffe es am härtesten. Starke Kritik übte er an der Pharmaindustrie, an den Impfstoffherstellern. Es sei doch klar, dass die nicht nur eine Impfung verkaufen wollen, zeigte er sich überzeugt. Dem Araber war es bei der Demonstration allerdings auch wichtig, friedlich zu sein und nicht zu randalieren.

Aber nicht nur Araber und Deutsche marschierten am Montag mit, auch Albaner, Mazedonier, Polen und viele Russlanddeutsche waren vertreten. „Wir arbeiten hier, unsere Familie lebt hier, wir zahlen Steuern“, hörte man. Die „Spaziergänger“, darunter übrigens auch Doppelt-Geimpfte, zeigten sich durchweg friedlich und gesprächsbereit.

Das treibt die Leute wirklich um. Was die Pharmaindustrie macht, ist doch unglaublich. Demo-Teilnehmer

Aber eine Maske trug fast niemand, auch Mindestabstände wurden so gut wie nicht eingehalten. Einige von ihnen waren laut eigenen Angaben bereits an Covid-19 erkrankt und hätten die Krankheit gut überstanden. „Es war wie eine leichte Grippe“, sagten sie.

„Keine Impfpflicht!“, forderte eine vermutlich russlanddeutsche Frau: „Jeder soll selber entscheiden.“ Dass die in Ellwangen mitmarschierenden Demonstranten rechtsextremistisch, gewaltbereit und hasserfüllt seien, wies sie weit von sich.

„Diese Impfung ist eine Gentherapie, die hat mit dem normalen Impfen gar nichts zu tun“, behauptete indes ein Rentner: „Das treibt die Leute wirklich um. Was die Pharmaindustrie macht, ist doch unglaublich.“ Eine Kundgebung oder eine Rede gab es bei diesem „stillen Spaziergang“ nicht, was von einigen Teilnehmer bedauert wurde. Dafür wurde ein Flyer vom Missionswerk Bruderhand an alle verteilt. Der Titel: „Was hat Corona mit Gott zu tun?“

Die Leute sollten alle mal für einen Tag auf die Intensivstation gehen und mitarbeiten. Passantin

Vor dem Eingang zum Ellwanger Rathaus wurden abschließend die mitgeführten Kerzen abgestellt, wie bereits an drei Montagen zuvor. Da waren allerdings noch deutlich weniger Demonstrationsteilnehmer mitgelaufen. Waren es anfangs nur ein paar Dutzend, wurden am vorvergangenen Montag bereits 60 Teilnehmer gezählt, nun rund 150 – die in der Nähe des Rathauses von der Polizei und von Bürgermeister Volker Grab bereits erwartet wurden.

Die Polizei verlangte per Megafon, Kontakt zum Versammlungsleiter. Allerdings vergeblich. Niemand trat vor und meldete sich, es gab offenkundig keinen Versammlungsleiter. Nur ein paar Sprechchöre: „Hier spricht das Volk, hier spricht das Volk“ schallte es der Polizei von einer Handvoll Menschen entgegen.

„Die Leute sollten alle mal für einen Tag auf die Intensivstation gehen und mitarbeiten“, kommentierte eine Passantin, die das Geschehen kopfschüttelnd mitverfolgte. Sie wunderte sich, weshalb bei der nicht angemeldeten Demonstration keine Maskenpflicht festgesetzt worden sei: „Ich verstehe das nicht. Das ist doch der Wahnsinn. Wenn die alle mal einen Tag auf der Intensivstation wären, würden die anders denken.“

Stadtverwaltung ist verärgert: Demos werden nicht angemeldet

Bei der Stadt Ellwangen ist man über die nicht angemeldete Veranstaltung verstimmt. Da dazu offiziell im Internet aufgerufen wurde, und das zum wiederholten Mal, hätte diese Demonstration beim Ordnungsamt der Stadt Ellwangen zwingend angemeldet werden müssen, unterstreicht Pressesprecher Anselm Grupp.

Da dies nicht erfolgt sei, habe die Polizei die Demonstration deshalb am Montagabend auch aufgelöst. Wie Grupp betont, sei man durchaus gewillt, die Demos, die bislang alle friedlich verlaufen seien, auch weiterhin zuzulassen. Diese Schweigespaziergänge zum Rathaus seien nach Ansicht der Stadt eine „Form der freien Meinungsäußerung, die im Einklang mit dem Demonstrationsrecht steht“.

Gleichwohl müssten aber auch die rechtlichen Bestimmungen, die für solche Zusammenkünfte gelten, zwingend eingehalten werden. Und dazu gehöre eine offizielle Anmeldung der Demonstration und die Benennung eines Versammlungsleiters.

Auch in Aalen wurde am Montag protestiert

In Aalen sind am Montagabend rund 250 Menschen zu einem „Spaziergang“ gegen die Corona-Verordnungen und eine Impfpflicht auf die Straße gegangen. Im Messenger-Dienst Telegram war dazu aufgerufen worden.

Der Zug führte um und durch die Altstadt und wurde von der Polizei und vom Ordnungsamt der Stadt beobachtet. Weil in den meisten Fällen weder der Mindestabstand noch das dann notwendige Tragen einer Maske befolgt wurden, forderte die Polizei die Teilnehmer mehrmals auf, diese Regeln zu beachten. Allerdings weitgehend erfolglos.

Der „Spaziergang“, an dem sich auch ganze Familien, auch mit Kerzen in der Hand, beteiligten, verlief weitgehend friedlich. Lautstark wurden Teilnehmer erst, nachdem die Polizei per Durchsage angekündigt hatte, ab jetzt Videoaufzeichnungen zu machen und auf deren Grundlage dann auch Anzeigen zu erstatten.