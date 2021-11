Rund 150 Figuren leuchten beim Lichterzauber von „Steiff“

Die Weihnachtsmärkte sind zum großen Teil in der Region abgesagt. Entsprechende Stimmung kommt da nur schwerlich auf. Doch in Giengen an der Brenz (Landkreis Heidenheim) wird in diesem Jahr zum zweiten Mal eine besondere Atmosphäre durch den sogenannten Lichterzauber geschaffen.

Hinter der Ausstellung steckt der Spielwarenhersteller „Steiff“. Ab Mittwoch, 1. Dezember, bietet die Stadt an der Brenz Besuchern sobald es dunkel wird zumindest ein wenig Besinnlichkeit. Rund 150 Figuren leuchten rund um das Steiff-Museum und in der Innenstadt bis zum 6. Dezember.

Geplant war zudem der Verkauf von Weihnachtsgeschenken an Kunsthandwerkerbuden, die vom 2. bis zum 5. Dezember auf dem neuen Rathausplatz aufgebaut sein sollten. Doch zumindest daraus kann aufgrund der aktuellen Corona-Lage nichts werden, teilt Claudia Heiss von der Public-Relations GmbH Schoeller und von Rehlingen auf Nachfrage mit. Das Unternehmen ist für die Öffentlichkeitsarbeit von „Steiff“ verantwortlich.

Es gebe zudem zwar keine Kontrollen. Allerdings gelte eine FFP2-Maskenpflicht, so Heiss weiter, um sich die leuchtenden Teddybären, Einhörner und Schwäne anzusehen. Die Figuren bestünden aus dem Kunststoff Acryl und aus pflanzlichem Rattan. Zudem soll es Schaustückbuden und den Weihnachtswunschbaum des Gewerbe- und Handelsvereins geben.

Dieses Jahr läuft alles anders als gewohnt und darunter leidet leider auch ein bisschen die Weihnachtsstimmung.