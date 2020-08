Rumsfeld besucht Gefängnis Abu Ghoreib im Irak

Von Schwäbische Zeitung

Zu einem großen Wasserschaden ist es in der Nacht auf Samstag im Stadtteil Königsbau gekommen. Durch einen Rohrschaden ergoss sich ein 20 Zentimeter hoher Sturzbach über das steile Gelände zwischen Elblingweg und Hardergasse. In einigen Kellern und Garagen der angrenzenden Häuser stand in der Folge Wasser. Auch Teile des Hangs am Ruländersteig rutschten ab.

"Das Wichtigste: Es wurde niemand verletzt. Und die Trinkwasserversorgung des Stadtteils ist gesichert", sagte Michael Müller, Leiter des Bereichs Energienetze der Stadtwerke.