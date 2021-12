Rumpftruppe unterliegt deutlich in Heidelberg

Ein langes Hickhack ging der Begegnung in Heidelberg voraus. Letztendlich entschied nach langem Abwarten die Staffelleiterin der Volleyball-Regionalliga Süd, dass die Partie ausgetragen wird. Gespielt wurde unter 2G-Bedingungen – dazu mussten alle einen negativen Schnelltest vorlegen. Der Durchsetzungskraft und dem Siegeswillen hat das Ganze zumindest auf Bad Waldseer Seite erkennbar geschadet. Bis auf kurze Sequenzen in der Auftaktphase zeigte die TG – fühlbar unter Anspannung und Druck – eine für Regionalligaverhältnisse unzureichende Leistung. Wie schon eine Woche zuvor ist diese Tatsache unschwer an den Satzergebnissen abzulesen: Die TG Bad Waldsee verlor in Heidelberg mit 0:3 (19:25, 16:25, 12:25).

Erklärungen dafür kann es viele geben. Der Vorspann dieses Spiels mit manchmal widersprüchlichen Entscheidungen der Staffelleitung, die lange Anreise, das ziemlich ersatzgeschwächte Aufgebot – alles stimmte irgendwie. Doch TG-Trainerin Evi Müllerschön versteckt sich nicht hinter solchen Gegebenheiten. Sie wirkte äußerst enttäuscht, weil „unsere Männer die hohen Emotionswellen im Vorfeld des Spiels nicht ihrerseits in positive Energie umwandeln konnten“.

Bleibt der Blick auf den sehr eindeutigen Spielverlauf. Die TG lag im ersten Satz dank einer prächtigen Aufschlagserie von Simon Scheerer bis zu drei Punkte vorn. Beim Stand von 10:10 übernahmen aber die Gastgeber das Geschehen und brachten den ersten Spielabschnitt klar ins Ziel. Ähnlich der Auftakt zum zweiten Akt: Hier hielt die TG bis zum 7:7 noch mit, um dann vor allem durch Aufschlagfehler und damit mangelndem Angriffsdruck den Satz eindeutig abzugeben. Die Gegenwehr im dritten Durchgang war genau genommen keine. Der Erfolg der SG Heidelberg war ohne Frage hoch verdient.

Die tabellarische Folge der jüngsten Niederlagen ist für Bad Waldsee immer deutlicher erkennbar. Noch kann man die TG wohlwollend zum gefährdeten unteren Mittelfeld zählen, doch die dahinter liegenden Teams kommen näher. Evi Müllerschön wird weiter ihren Mut und ihre Motivationsgabe benötigen, um das Saisonziel Klassenerhalt mit ihrer Mannschaft zu schaffen.