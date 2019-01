Ruhiges Jahr für die Schwandorfer Wehrmänner

Von einem „ruhigen“ Jahr für die Wehr hat Abteilungskommandant Elmar Winter kürzlich bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Schwandorf gesprochen. Die Schwandorfer Wehr zählt mit 140 Jahren nach dem Musikverein zu den ältesten Vereinen in Schwandorf und hat derzeit 27 aktive Wehrmänner.

Bei vier Einsätzen rückte die Wehr im Jahr 2018 zur technischen Hilfeleistung aus. Gemeinsam bewältigten die drei Abteilungen der Gemeinde die Sicherheitsbrandwache beim „Southside“ Festival. Der Schwerpunkt lag auf der Aus- und Fortbildung mit 17 Feuerwehrproben, Übungen auf der Atemschutzstrecke und im Brandcontainer sowie der gemeinsamen Jahresschlussprobe der Rettungsorganisationen. Auch einige personelle Veränderungen gab es zu verzeichnen: Hubert Lehn und Walter Fröhlich wechseln in die Altersabteilung, Matthias Kattler und Viktor Rosenke wurden neu von Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald in die Wehr aufgenommen. Alle 17 Proben im vergangenen Jahr haben Severin Haaf und Hans Lehmann besucht. In nur drei Proben fehlten Jochen Hermann, Matthias Kattler und Daniel Muttscheller.

Bürgermeister Osswald lobte das große Engagement: „Die Abteilung verzeichnet ein gutes Jahr mit wenig Einsätzen und einen guten Ausbildungsstand“, sagte er. Über die Aktivitäten der Altersabteilungen auf Kreisebene berichtete Ehrenkommandant Walter Kästle, der künftig sieben Männer der Altersabteilung betreut. Drei Jugendliche absolvieren außerdem ihren Dienst in der Jugendfeuerwehr in Neuhausen.