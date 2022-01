Rückgabe der Fragebögen zur Elternbefragung

(sz) Die Stadt Ravensburg hat vor Weihnachten Fragebögen an Eltern mit Kindern im Alter zwischen sechs und 18 Monaten versendet. Mit der Befragung möchte die Stadt den Bedarf für Betreuungsangebote in der Kleinkindbetreuung und zukünftige Betreuungsangebote an Grundschulen in Ravensburg ermitteln, wie es in einer Pressemeldung heißt. Die Befragung zum allgemeinen Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren ist Grundlage für die kommende Kita-Bedarfsplanung der Stadt und im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen in Baden-Württemberg. Die Befragungen werden anonym durchgeführt. Die Stadtverwaltung bittet um Rücksendung an das Amt für Bildung, Soziales und Sport der Stadt Ravensburg bis spätestens Freitag, 14. Januar. Den Fragebögen liegen Rücksendeumschläge bei. Das Porto hierfür übernimmt die Stadt.