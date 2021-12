Jahresrückblick 2021: Papst macht Weg für Seligsprechung von Philipp Jeningen frei

Auf diese Nachricht haben viele katholische Ellwanger Jahrzehnte gewartet: Der Jesuitenpater Philipp Jeningen (1642 bis 1704) soll im kommenden Jahr seliggesprochen werden.

Am 19. Juni erkannte Papst Franziskus ein Wunder an, das der Fürsprache des „Apostels des Virngrunds“ zugeschrieben wird. Damit war eine wichtige Voraussetzung für die Seligsprechung erfüllt. Jeningen, der im bayerischen Eichstätt geboren wurde, trat mit 21 Jahren in den Jesuitenorden ein. Sein Ziel war es, wie sein Vorbild Franz Xaver (1506 bis 1552) als Missionar tätig zu sein. Dies schlugen ihm seine Ordensoberen ab. Stattdessen kam er 1680 nach Ellwangen. Auf ihn geht mittelbar der Bau der Wallfahrtskirche auf dem Schönenberg zurück.

Der Seligsprechungsprozess wurde bereits 1945 eingeleitet, die früheren Ellwanger Stadtpfarrer Patriz Hauser und Michael Windisch haben sich sehr dafür eingesetzt. An Philipp Jeningen erinnert auch die Laienbewegung „Action Spurensuche“, die über dem Leben und der Spiritualität des Jesuitenpaters nachspürt.