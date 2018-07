RTL-Serien: „World Express“ mit schwacher Quote

Berlin (dpa) - Der RTL-Abenteuerfilm „World Express - Atemlos durch Mexiko“ hat als Testlauf für eine mögliche Abenteuerserie enttäuscht. Nur 3,22 Millionen Zuschauer sahen am Donnerstagabend den aufwendig an Originalschauplätzen gedrehten Film.

Der Marktanteil bei allen Zuschauern (ab drei Jahren) lag bei 11,0 Prozent, in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen betrug er 14,0 Prozent - beides Werte deutlich unter dem Senderschnitt von derzeit 14,0 beziehungsweise 18,5 Prozent. Da half auch die prominente Besetzung mit Serienstar Marco Girnth („SOKO Leipzig“) und ARD-„Tatort“-Kommissar Klaus J. Behrendt nicht viel.

Damit erscheint es unwahrscheinlich, dass das Konzept - ein Kurierdienst bedient seine Kunden entgegen aller Widrigkeiten überall auf der Welt pünktlich und zuverlässig - zu einer Serie ausgebaut wird. Zumal ein anderer RTL-Serien-Test, der Film „IK1 - Touristen in Gefahr“ um eine Einheit des Bundeskriminalamtes, die deutschen Urlaubern in Not hilft, am Donnerstag voriger Woche besser abschnitt. Doch das letzte Wort über die Serienplanung ist beim Privatsender noch nicht gesprochen, wie es am Freitag auf Anfrage hieß.

Die besten Quoten am Donnerstagabend holten ARD und ZDF: Den Krimi „Marie Brand und die Nacht der Vergeltung“ mit Mariele Millowitsch im „Zweiten“ sahen 4,67 Millionen Menschen (15,7 Prozent), „Das fantastische Quiz des Menschen“ mit Moderator Eckart von Hirschhausen im „Ersten“ hatte 4,38 Millionen Zuschauer (14,7 Prozent). Reinhold Beckmann holte mit seiner zweiten Talkshow auf dem neuen Donnerstags-Sendeplatz (22.45 Uhr) eine schwache Quote: 1,12 Millionen (7,6 Prozent) schalteten „Beckmann“ ein - etwa 350 000 Zuschauer weniger als in der Vorwoche, als der Marktanteil 10,2 Prozent betrug.

Im Hauptabendprogramm ab 20.15 Uhr kam Sat.1 mit den Krimiserien „Navy CIS: L.A.“ und „Hawaii Five-0“ auf 2,53 Millionen (8,6 Prozent) beziehungsweise 2,63 Millionen Zuschauer (11,0 Prozent). Die ProSieben-Show „Schlag den Star“ sahen 2,11 Millionen (7,3 Prozent), den Klamaukklassiker „Das Krokodil und sein Nilpferd“ mit Bud Spencer und Terence Hill auf Kabel eins 1,64 Millionen (5,6 Prozent) und die Waffenhändler-Satire „Lord of War“ mit Nicolas Cage auf Vox 1,62 Millionen (5,6 Prozent). Die RTL-II-Dokusoaps „Die Kochprofis - Einsatz am Herd“ und „Frauentausch“ hatten 1,25 Millionen (4,2 Prozent) und 1,61 Millionen Zuschauer (6,8 Prozent).

In der Jahreswertung 2011 liegt der Vorjahressieger und Marktführer RTL weiter vorn: Der Kölner Privatsender rangiert mit 14,0 Prozent vor den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD (12,6) und ZDF (12,3). Die Privatsender Sat.1 (10,1), ProSieben (6,1) und Vox (5,6) folgen mit etwas mehr Abstand. Dahinter liegen Kabel eins (3,9), RTL II (3,6) und Super RTL (2,2). In der jüngeren Zielgruppe (14 bis 49 Jahre) führt RTL mit großem Vorsprung (18,5 Prozent) vor ProSieben (11,6), Sat.1 (10,6) und Vox (7,5 Prozent).