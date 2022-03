RSV startet gesegnet ins Jubiläumsjahr

Friedrichshafen (sz) - Seinen 100. Geburtstag feiert der Radsportverein Seerose Friedrichshafen in diesem Jahr. Den Auftakt der Feierlichkeiten bildete eine Fahrradweihe gemeinsam mit der Kolpingsfamilie Berg. An die 80 Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer nahmen mit ihren Zweirädern an der Andacht vor der Kirche Sankt Maria Jettenhausen teil. Pfarrer Rudolf Bauer weihte die Räder und erbat Gottes Segen, um die RSV-Mitglieder vor Unglück und Schaden zu schützen. Aber auch, damit sie Rücksicht untereinander und gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern zeigen mögen. gus/Foto: Gunthild Schulte-Hoppe