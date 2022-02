Rouwen Hennings bleibt bei Fortuna Düsseldorf

Rouwen Hennings und Fortuna Düsseldorf gehen weiter gemeinsame Wege. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, hat sich der Vertrag des 34 Jahre alten Angreifers nach der Partie gegen den FC Schalke 04 (2:1) durch eine Option um ein weiteres Jahr verlängert.

Der Routinier geht damit in seine siebte Spielzeit im Fortuna-Trikot. „Er hat in den vergangenen Jahren sowohl in der Bundesliga als auch in der 2. Liga bewiesen, dass er ein Torgarant ist. Er ist daher absolut zurecht eine Identifikationsfigur und Publikumsliebling“, kommentierte Sportvorstand Klaus Allofs.

Vereinsmitteilung

© dpa-infocom, dpa:220215-99-143182/2