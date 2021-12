Round Table sammelt mehr als 2000 Euro

1354 Päckchen, 28 Kilogramm Plätzchen und 134 Tannenbäume: Gleich mit drei Aktionen hat sich der Serviceclub Round Table in der diesjährigen Vorweihnachtszeit dafür eingesetzt, Geld- und Sachspenden für karitative Zwecke zu sammeln. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Den Auftakt machte die Aktion „Weihnachtspäckchenkonvoi“, bei der die Sigmaringer Serviceclubs von Round Table, Ladies‘ Circle, Old Tablers und Tangent Club in diesem Jahr 1354 Päckchen einsammelten, die unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ von Kindern und Schülern aus der Region liebevoll befüllt und weihnachtlich verpackt wurden. Es wurden mehr als 35 Kindergärten, Schulen, soziale Einrichtungen und Geschäfte in den Landkreisen Sigmaringen und Zollernalb angefahren und Päckchen, teilweise zusammen mit Kindern, von den Mitgliedern von Round Table verladen. Die Geschenke wurden Anfang Dezember mit der Unterstützung von Speditionen und Mitgliedern von Round Table Deutschland direkt zu Waisen- und Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und Schulen in der Ukraine und Bulgarien sowie Rumänien und Moldawien gefahren.

Pünktlich zum ersten Advent konnte der Round Table Sigmaringen seine zweite Weihnachtsaktion „Plätzchen backen für das Josefinenstift“ in Kooperation mit der Bäckerei Sauter in Harthausen bei Winterlingen durchführen. In der dortigen Backstube kneteten, rollten und backten die ehrenamtlichen Mitglieder unter Anleitung des eingespielten Backteams um Dieter Sauter Plätzchen wie Spitzbuben, Nugattaler, Kokosmakronen und Co. Das Ergebnis: 140 Tütchen mit Weihnachtsplätzchen, die Anfang Dezember an das Josefinenstift in Sigmaringen gespendet werden konnten. Da auch in diesem Jahr der „Tag des Dienens“ coronabedingt erneut ausfallen musste, hatte sich der Round Table bereits im Frühjahr dazu entschieden, den dortigen BewohnerInnen mit dieser Geste zumindest eine kleine Freude zur Weihnachtszeit zu bescheren. Am 11. Dezember veranstaltete die Round-Table-Familie die dritte Aktion zur Weihnachtszeit: Der Weihnachtsbaumverkauf auf dem Sigmaringer Karlsplatz. In diesem Jahr haben 134 Nordmanntannen aus dem Betrieb der Familie Benz aus Schaiblishausen bei Ehingen neue Besitzer gefunden. Besonders gut angenommen wurde auch der Lieferservice in das Sigmaringer Umland, welcher es ermöglichte, einen Baum – ohne Aufwand und lästige Tannennadeln im Auto – direkt vor die Haustür geliefert zu bekommen, heißt es in dem Schreiben.

Die gesamten Erlöse in Höhe von aufgerundet 2162 Euro kommen den Oberschwäbischen Werkstätten für Menschen mit Behinderung (OWB) in Sigmaringen zu Gute. Konkret werden die Spendengelder für das Freizeitprogramm „MIKADO“ der OWB verwendet, welches von Reisen über Kurse bis hin zu sportlichen Aktivitäten eine Vielzahl von Angeboten für Menschen mit Behinderung über das Jahr hinweg plant und durchführt.