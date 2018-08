Rottweil fertigt Erlaheim 8:0 ab

Fußball-Landesligist FV 08 Rottweil hat die dritte Runde im Pokalwettbewerb des Württembergischen Fußballverbands (WFV) erreicht. Die Neckarstädter gewannen 8:0 (3:0) beim Bezirksligisten SV Erlaheim, der zuvor mit dem VfL Mühlheim (3:2) bereits einen Landesligisten aus dem Wettbewerb geworfen hatte.

„Dieses Spiel war ein Muster ohne Wert. Eine Woche vor unserem Saisonstart in Tübingen hätte ich mir einen stärkeren Gegner gewünscht. Wir hätten drei oder vier Tore mehr erzielen können“, sagte Rottweils Trainer Uli Fischer.

Beide Mannschaften traten vor 150 Zuschauern stark ersatzgeschwächt an. Rottweil fehlte wegen Urlaub und Verletzungen rund ein halbes Dutzend Stammspieler. Dennoch nahm der Favorit die Partie gleich in die Hand. Mohammed Eid (3.) und Kapitän Simon Kläger (10., 21.) sorgten schnell für klare Verhältnisse. Bis zur Pause war Rottweil im Abschluss nicht mehr so zielstrebig.

Nach rund einer Stunde zogen die Gäste Rottweil das Tempo wieder an und spielten in der Offensive wieder konzentrierter. Eid erhöhte in der 62. Minute auf 4:0. Acht Minuten später verwandelte Simon Kläger einen Foulelfmeter sicher zum 5:0.

Die ohnehin schwachen Gastgeber bauten in der Schlussphase noch weiter ab. Der eingewechselte Nachwuchsspieler Robin Herrmann sorgte mit einem Doppelschlag (83., 85.) für das 7:0. Ein Freistoß von Andreas Schmeisser wurde von Erlaheims Dominik Binanzer zum 8:0-Endstand ins eigene Tor abgefälscht.

FV 08 Rottweil: Kohl, Lenz, Yefrem. Schmeisser, Graf, Schnell, Edel, Stauss, Kläger, Eid (68. Herrmann), Tröndle. - Schiedsrichter: Jan Wenzel (Eriskirch). - Tore: 0:1 Mohammed Eid (3.), 0:2 und 0:3 beide Simon Kläger (10. und 21.), 0:4 Mohammed Eid (62.), 0:5 Simon Kläger (70., Foulelfmeter), 0:6 und 0:7 beide Robin Herrmann (83. und 85.), 0:8 Andreas Schmeisser (90.). - Zuschauer: 150.