Rotter fordert mehr Geld für die Belebung der Ortskerne

Eberhard Rotter fordert mehr Geld für die Belebung von Ortskernen im Landkreis Lindau. Das teilt der CSU-Abgeordnete im Bayerischen Landtag in einem Schreiben an die Presse mit.

„Die Belebung von Ortskernen schafft attraktive Lebensräume in unserer Heimat und wirkt dem demografischen Wandel gezielt entgegen“, wird Rotter in der Mitteilung zitiert. Er weist auf die Initiative der CSU-Landtagsfraktion hin, mit der die Mittel für die Dorferneuerung und Maßnahmen der Flurneuordnung im soeben beschlossenen Nachtragshaushalt 2018 um 9 Millionen Euro erhöht wurden.

Schon im vergangenen Jahr hätten viele Gemeinden im Landkreis Lindau von den staatlichen Fördermitteln für die Erneuerung ihrer Ortskerne und für die Flurneuordnung profitiert. Im vergangenen Jahr unterstützte der Freistaat Bayern mit einem Fördervolumen von rund 2,3 Millionen Euro, bei Gesamtinvestitionen von rund 3,5 Millionen Euro, einige Projekte im oberen Landkreis Lindau. So wurden unter anderem die Sanierung der Friedhofsmauer in Wohmbrechts, die Platzgestaltung der Iberghalle in Maierhöfen und die Umgestaltung des Parkplatzes am Freizeitzentrum in Röthenbach unterstützt.

Hergensweiler, Nonnenhorn und Weißensberg können hoffen

„Durch die nochmalige Aufstockung der Fördermittel über den Ansatz der Staatsregierung hinaus von rund 27 auf mehr als 36 Millionen Euro, der der Landtag nunmehr zugestimmt hat, lassen sich in diesem Jahr weitere wichtige Projekte bei uns im Landkreis Lindau leichter umsetzen“, so der Stimmkreisabgeordnete in der Mitteilung weiter. Geplant seien für 2018 folgende Schwerpunkte im Rahmen der Dorferneuerung und Flurneuordnung: Der Umbau des denkmalgeschützten Bahnhofsgebäudes in Hergensweiler, der Baubeginn für die Straßenraumgestaltung der Conrad-Forster-Straße in Nonnenhorn und die Vorplatzgestaltung an der Festhalle in Weißensberg. Weitere Schwerpunkte sind der Abschluss des Wegebauprogramms in Grünenbach, die Fortführung des ländlichen Wegebaus in Heimenkirch, die Umsetzung erster Wegebaumaßnahmen in Maierhöfen, der Abschluss der Baumaßnahmen zur Erschließung der landwirtschaftlichen Flurstücke und Hofstellen in Oberreute, die Umsetzung von weiteren Wegebauprojekten in Stiefenhofen, der Abschluss der Planung „Kirchstraße“ in Ellhofen, die Straßenraumgestaltung „Am Kirchberg“ in Wohmbrechts und die Einleitung des Flurneuordnungsverfahrens in Gestratz. „Die Belebung der Ortskerne stärkt das ländliche Lebensumfeld. Häuser mit alter Bausubstanz können saniert und leerstehende Gebäude wieder genutzt werden. Das reduziert den Flächenverbrauch für Wohn- und Gewerbeflächen an den Ortsrändern und stärkt den sozialen Zusammenhalt im Ort“, so Rotter.