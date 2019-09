Rottenacker und Oberstadion erhalten ihren Zuschuss für Breitbandausbau

Landtagsabgeordneter Manuel Hagel hat zusammen mit Digitalisierungsminister Thomas Strobl am Dienstag Breitbandförderbescheide an die Bürgermeister Karl Hauler (Rottenacker) und Kevin Wiest (Oberstadion) überreicht. Bewilligt wurden in dieser Förderrunde 112 Förderanträge mit einem Volumen von 33,4 Millionen Euro. Die Gemeinde Oberstadion erhält in diesem Zuge 135 214 Euro und die Gemeinde Rottenacker 87 713 Euro.

Auf schnelles Internet angewiesen

„Die Breitbandförderung trägt dazu bei, dass die beiden Gemeinden weiter fit für die Zukunft gemacht werden“, sagte Hagel. Es sei auch ein weiterer Schritt, den gesamten Alb-Donau-Kreis flächendeckend mit Breitband zu versehen. „Schnelles Internet ist heute ein elementarer Standortfaktor“, so der Abgeordnete, „Familien, Unternehmen, Vereine und Schulen sind alle in gleicher Weise auf einen schnellen Draht angewiesen.“ Er dankte in diesem Zusammenhang auch Digitalisierungsminister Thomas Strobl für die Unterstützung.

Rottenackers Bürgermeister Karl Hauler zeigte sich ebenfalls hocherfreut: „Es ist eine großartige Gemeinschaftsaktion aller Kommpaktnetgemeinden, an der Spitze mit Landrat Heiner Scheffold als unglaublich wichtiges Zugpferd, diese eigentlich nicht kommunale Aufgabe mit Unterstützung des Landes und der Verwaltungsgemeinschaft zum Wohl der Betriebe und der Einwohner unserer ländlichen Region erfolgreich anzupacken.“ Der Kraftakt sei nur durch Zusammenarbeit möglich gewesen. Er dankte auch Hagel: „Diese große Aufgabe kann nur ein Team erfolgreich umsetzen.“

Bürgermeister sehr glücklich

Bürgermeister Kevin Wiest ergänzte: „Gerade für die Kommunen des ländlichen Raums ist die finanzielle Unterstützung des Landes enorm wichtig – für Privatpersonen, Gewerbe und Landwirtschaft gleichermaßen. Ich freue mich daher ganz besonders, dass nach einer nur zweijährigen Bauzeit der Anschluss unseres Dorfes an die Datenautobahn möglich geworden ist.“

Auch Wiest ist sich sicher, dass der flächendeckende Breitbandausbau nur durch die gemeinsamen Anstrengungen von Kommunen, Landkreis und Land gelingen kann. „Ich bin froh, dass wir mit Manuel Hagel einen so engagierten Abgeordneten an unserer Seite haben, der uns gerade auch bei dieser wichtigen Aufgabe hervorragend unterstützt“, so Wiest anerkennend.