Rottenacker und Ehingen müssen zum Auftakt auswärts ran

Ehingen (ai) - Während die SG Altheim zum Auftakt der Fußball-Bezirksliga Donau am Donnerstag, 16. August, noch spielfrei ist (ihre Begegnung wurde auf 6. September verlegt), müssen die TSG Ehingen und die TSG Rottenacker gleich auswärts antreten. Rottenacker ist beim Aufsteiger Riedlingen zu Gast, Ehingen spielt beim FC Laiz.

TSV Riedlingen – TSG Rottenacker (Donnerstag, 18.30 Uhr). - „Das ist für uns gleich am ersten Spieltag eine schwere Aufgabe“, sagt TSG-Trainer Timm Walter. Es gibt für ihn sicher keinen Grund, den Aufsteiger zu unterschätzen. Der TSV Riedlingen hat vor allem einen starken Angriff, der in der vergangenen Saison mehr als hundert Tore erzielte. Auch die Riedlinger Abwehr hat nur wenig mehr als zwanzig Gegentore zugelassen. Die Donaustädter haben mit Hans Hermanutz auch einen sehr erfahrenen Trainer. Dennoch will die TSG zumindest ein Remis erreichen.

FC Laiz – TSG Ehingen (Donnerstag, 19 Uhr). - Die Ehinger wissen, dass der FC Laiz sehr heimstark ist. Im Jahr vor dem Aufstieg hat die TSG Ehingen letztmals dort gespielt und verloren. „Es wird sich zeigen, wer im ersten Spiel kompletter ist“, sagt der Ehinger Trainer Roland Schlecker. Bei beiden Mannschaften dürften noch einige Spieler im Urlaub sein. „Ein Dreier wäre ein guter Auftakt“, so der TSG-Coach. Fehlen werden der TSG Ehingen gegen Laiz Patrick Mrochen, Paolo Soumpalas und Marian Degen.

Weitere Spiele: SF Hundersingen – SV Uttenweiler, FV Bad Schussenried – SV Hohentengen, FV Neufra – FC Krauchenwies-Hausen, SG Hettingen/Inneringen – SV Bad Buchau. Verlegt wurden SG Altheim – SGM Blönried/Ebersbach (6. September) und SV Sigmaringen – FV Altshausen (2. Oktober).