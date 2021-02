Rotes Kreuz weist Bürger in Selbst- und Schnelltests ein

Der DRK-Kreisverband Ravensburg bietet nach eigenen Angaben nun ein Schulungsangebot in die „Einweisung in Schnell-/Selbsttests zur Durchführung von Antigen-Schnelltests zum Nachweis von SARS-CoV-2 in Kitas, Schulen, Betrieben, kommunalen Einrichtungen und für Privatpersonen“ an. Der Kurs ist ab sofort online unter https://www.drk-rv.de/sonderseiten/schnelltest-einweisung buchbar und kostet 48 Euro pro Teilnehmer

Neben den seit dem 24. Februar zugelassenen Selbsttests brauche es auch weiterhin Schnelltestangebote. „Wir möchten mit unserem neu geschaffenen Schulungsangebot Menschen befähigen Antigen-Schnelltests an sich selbst und/oder an Dritten durchzuführen“, sagt DRK-Kreisgeschäftsführer Gerhard Krayss. Die Schnelltests funktionieren ähnlich wie Schwangerschaftstest und für die Testauswertung wird kein aufwendiges Laborequipment benötigt. Außerdem können sie zielgerichtet eingesetzt und bereits nach kurzer Zeit (etwa 15 Minuten) ausgewertet werden.

Kurs richtet sich explizit auch an Privatleute

Da nun Selbsttest auch für Privatpersonen zur Selbsttestung zugelassen wurden, möchte das DRK ebenfalls interessierte Bürgerinnen und Bürger einladen, sich mit den Tests unter professioneller Anleitung vertraut zu machen. Ziel des Schulungsangebots ist es, Menschen zu befähigen, einen Schnelltest adäquat an sich selbst oder an Dritten durchzuführen beziehungsweise diese bei der Testung anzuleiten und/oder zu unterstützen. Sie sollen neben den hygienischen Grundlagen verschiedene Abstrich-Methoden kennenlernen, Schnelltests richtig interpretieren und praktisch anwenden können.

Das Schulungskonzept richtet sich explizit auch an Personen, die keine Vorkenntnisse im medizinischen oder pflegerischen Bereich mitbringen. Zur Zielgruppe für dieses Schulungsangebot gehören Personen aus kommunalen Einrichtungen wie Schulen, Kitas und Rathäuser, die Schnelltests an sich selbst, ihren Kolleginnen und Kollegen oder an Dritten durchzuführen beziehungsweise diese bei der Schnelltestung unterstützen sollen. Ferner betriebliche Ersthelfer, Betriebssanitäter oder Mitarbeitende, die im Sinne des innerbetrieblichen Gesundheitsmanagements Schnelltests durchführen sollen, um Ausbruchsgeschehen am Arbeitsplatz vorzubeugen, interessierte Bürgerinnen und Bürger, die Handlungssicherheit im Umgang mit Antigen-Schnelltests erwerben wollen, sowei Mitarbeitende im Bereich Gastronomie und Veranstaltungsmanagement.