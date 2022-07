Rotes Kreuz bittet zur Blutspende in der Leutkircher Festhalle

Leutkirch (sz) - „Blut ist knapp. Jede Blutspende zählt“, schreibt das Deutsche Rote Kreuz in einer Pressemitteilung. Die Versorgung sei aktuell nicht gesichert. Das DRK bittet daher dringend zur Blutspende. Am Mittwoch und Donnerstag, 27. und 28. Juli, gibt es dazu in Leutkirch die Gelegenheit. Jeweils von 14 bis 19.30 Uhr ist das DRK-Team in der Festhalle, Herlazhofer Straße 11, vor Ort.

Aufgehobene Corona-Restriktionen, die damit verbundene höhere Mobilität der Menschen und die Urlaubs-/Ferienzeit wirken sich negativ auf die Zahl der Blutspenden aus, heißt es in der Mitteilung weiter. Patienten seien unabhängig von der Ferienzeit weiterhin dringend auf Bluttransfusionen angewiesen. Mit nur einer einzigen Blutspende könne bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten geholfen werden.

Bedingt durch die kurze Haltbarkeit (Blutplättchen sind nur bis zu vier Tage haltbar) seien Patienten auf das kontinuierliche Engagement der Blutspender angewiesen.