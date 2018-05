„Rote Teufel“ legen in der Finalserie vor

In der Finalserie der Handball Liga Austria (HLA) hat der amtierende österreichische Meister Alpla HC Hard am Freitagabend auf 1:0 gestellt. Die „Roten Teufel“ vom Bodensee besiegten den HC Fivers WAT Margareten mit 30:26 (12:11). Am kommenden Mittwoch (23. Mai) steht die zweite Partie in der Wiener Hollgasse an.

Vor 2280 Zuschauern in der ausverkauften Sporthalle am See musste der sechsfache HLA-Champion neben den beiden langzeitverletzten Risto Arnaudovski und Konrad Wurst nach wie vor Kapitän Dominik Schmid (Bänderriss) vorgeben. Dessen Position nahm Daniel Dicker ein.

Auf beiden Seiten standen gleich die Abwehrformationen mit den Torhütern Golub Doknic bzw. Wolfgang Filzwieser im Mittelpunkt. Die Gäste erwischten den besseren Start, lagen mit 3:1 (6. Minute) vorne. Cheftrainer Petr Hrachovec brachte zwei Kreisläufer. In Minute 16 glich Boris Zivkovic zum 6:6 aus. Gleich darauf erzielte Gerald Zeiner mit dem 7:6 die erstmalige Führung der Hausherren. Diese sollten die Harder bis zum Ende nicht mehr abgeben.

Die Gäste aus der Bundeshauptstadt bissen sich zusehends die Zähne an der sehr variablen Harder Deckung aus. Hard legten ein bis zwei Tore vor. Mit einer 12:11-Führung für den Titelverteidiger ging es nach 30 Minuten in die Kabinen. Nach dem Wiederanpfiff bauten die Gastgeber nach einer Unterzahlphase durch Boris Zivkovic den Vorsprung erstmals auf drei Tore aus (15:12, 34.). Zuvor entschärfte „Hexer“ Doknic zwei hundertprozentige Chancen der Wiener.

Kreisläufer Domagoj Surac legte zum 16:12 (36.) nach. Das war die Vorentscheidung. Vor allem Routinier Vitas Ziura hielt mit seinen Siebenmetertoren die Fivers im Spiel. 20:15 stand es Mitte der zweiten Halbzeit, als die Halle zum ersten Mal Kopf stand. Ivan Horvat trickste die Margareten-Abwehr aus.

Mit einer 24:18-Führung ging es in die finalen zehn Minuten. Der Vizemeister warf noch einmal alles in die Waagschale, suchte die schnellen Abschlüsse. Doch der amtierende Meister hatte die passenden Antworten. Mit langen Angriffen erspielten sich die Harder immer wieder Chancen und trafen.

155 Sekunden vor der Schlusssirene verkürzte Margareten auf 25:28 und stellte auf eine offene Manndeckung um. Gerald Zeiner brach zweimal durch und machte alles klar. Mit dem 30:26 (12:11)-Heimerfolg stellt der Alpla HC Hard in der Best-of-five-Finalserie auf 1:0. Zu den Best-Playern wurden mittels SMS-Voting Daniel Dicker (Alpla HC Hard) und bei den Gästen Vitas Ziura gewählt.

„Wir hatten Startprobleme, bis der Motor ansprang. Die Belastungen der letzten sechs Tage waren spürbar. Dennoch sind wir ruhig geblieben. Mitte der ersten Halbzeit haben wir die Führung übernommen und sie dank einer starken Deckung und eines starken Golub Doknic im Tor weiter ausgebaut. Heute haben wir verdient gewonnen“ analysierte Hard-Cheftrainer Petr Hrachovec.