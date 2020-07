Rotary Club spendet Bergamo ein Ultraschallgerät

Die Übergabe der Präsidentschaft beim Rotary-Club VS-Mitte fand im Rahmen einer feierlichen Abendveranstaltung im Hofgut Hohenkarpfen in Hausen ob Verena statt. Dominik Bucher löst Susanne Cordes ab.

Die regulär zur Jahresmitte ausscheidende Präsidentin Susanne Cordes blickte auf das Engagement des Clubs im vergangenen Jahr zurück, welches unter dem Motto Begegnungen stand. Dabei wurden einige Präsidenten anderer Rotary-Clubs der erweiterten Region eingeladen, die über ihre Schwerpunkte berichteten. So war Susanne Ritzi-Mathé vom RC Tuttlingen-Hohenkarpfen zu Gast, dessen Club viele Kleinprojekte stemmt und auch Thomas Gärtner vom Patenclub Villingen-Schwenningen gab ein paar Einblicke. „Nach der Fasnet überlagerte natürlich auch bei uns das Corona-Thema die rotarischen Aktivitäten. Insbesondere deshalb, weil wir mit unserem Partnerclub RC Bergamo Citta Alta viele Kontakte in das Auge des Corona-Hurricanes hatten“, erinnert sich Susanne Cordes.

Als Sofortmaßnahme musste der sehr gut laufende Berufsschüleraustausch zwischen der HoGa Villingen und der IPPSA in San Pellegrino Terme Ende Februar abgebrochen werden. Die vier Villinger Schüler, die in der Region Bergamo untergebracht waren, wurden in einer Nacht- und Nebelaktion sicher zurück nach Villingen geholt und haben die Quarantänezeit entspannt überstanden.

„Schon vor der Amtsübergabe wurde viel diskutiert, wie man den Freunden in Bergamo sinnvoll helfen kann“, merkt Dominik Bucher an, der jetzt als neuer Präsident das Zepter für die kommenden zwölf Monate in der Hand hat. Allen war klar, dass eine Hilfe langfristig orientiert sein muss. So kam der Vorschlag aus Bergamo, für die Covid-Station des zweitgrößten Krankenhauses Hospitale Seriate ein Ultraschallgerät mit der zusätzlichen Möglichkeit zur Herz- und Lungendiagnostik zu beschaffen. Damit können bei Neupatienten Covid-Symptome schnell erkannt werden. Ebenso hilft es, Folgeschäden durch die Erkrankung medizinisch zu begleiten.

Hierfür haben die Mitglieder der Partnerclubs VS-Mitte und Bergamo zu gleichen Teilen eine Spendensumme von 20 000 Euro zur Verfügung gestellt. Das Ultraschallgerät soll schon in Kürze an das Krankenhaus in Bergamo übergeben werden. „Ich freue mich riesig, dass meine Präsidentschaft mit so einem tollen Freundschaftsbeweis über Grenzen beginnt“, konstatiert Bucher.