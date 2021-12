Rotary-Club spendet an Tafelläden in Aalen, Bopfingen und Ellwangen

Die Warenspenden an die Tafeln sind im letzten Jahr wegen der aktuellen Corona-Lage sehr stark zurück gegangen. Dies betraf sowohl die Spenden aus dem Einzelhandel wie auch von Herstellern und Zwischenhändlern. Nachdem die Mitglieder des Rotary Club Aalen - Limes darüber informiert wurden, haben sie sich spontan entschieden, die Tafelläden in Aalen, Bopfingen und Ellwangen mit jeweils 2500 Euro zu unterstützen. Die Spendenübergabe fand vor dem Ellwanger Tafelladen an den ehrenamtlichen Geschäftsführer der Bopfinger und Ellwanger Tafel, Tilmann Haug (Dritter von links) und den Vorsitzenden der Aalener Tafel, Bernhard Richter (Zweiter von links) statt. Beide bedankten sich anlässlich der Spendenübergabe bei der Präsidentin des Rotary Clubs, Gaby Dolensky-Frank (Mitte), und den Mitgliedern Ralf Drescher (links), Volker Grab, Josef Klozbücher und Stefan Wacker (von links). Foto: Rotary-Club Aalen-Limes