Rotary Club spendet 14 500 Euro an Kinderchancen Allgäu

Im Rahmen eines Vortrags von Jörg Löhr, Erfolgs-und Motivationstrainer, ging am Mittwochabend eine beträchtliche Summe an die Stiftung Kinderchancen Allgäu. Veranstaltet wurde das Event vom Rotary Club Wangen-Isny-Leutkirch.

Der Präsident des Rotary Clubs, Dieter Neugebauer, war überwältigt von der großen Resonanz, die auf die Einladung des Vortrags von Jörg Löhr folgte. Über 650 Besucher füllten am Mittwochabend den Festsaal der Waldorfschule Wangen. Gemeinsam wolle man sich für Kinder stark machen und so kommt der Erlös des Abends der Stiftung Kinderchancen Allgäu zu Gute.

Projektleiterin der caritativen Einrichtung Ramona Wiest weiß, dass es auch Kinder in Baden-Württemberg gibt, die unsere Hilfe brauchen. Sie habe eine Vision, in der jedes Kind sich sollte frei entfalten können, sei es schulisch oder in der Freizeit. Die Stiftung ermögliche Kindern aus sozial schwachen Verhältnissen Freizeitangebote, die ohne finanzielle Unterstützung nicht durchführbar wären.

So berichtete sie von Kindern, die ihren Traum vom Reiten regelmäßig ausleben können oder das Karatetraining. Selbst Break-Dance in einer Tanzschule zu lernen wurde einem Jungen aus Isny ermöglicht. Mit dem Projekt „Lesewelten“ soll Kindern die Faszination des Lesens vermittelt werden. „Es soll ein Schlüssel zur Welt der Bücher sein,“ erklärte Wiest. Vorlesen und später selber lesen, sei der Zweck dieser Aktion. Zugleich rief Wiest auch darauf hin, dass die Stiftung noch ehrenamtliche Vorleser suche.

Mit Jörg Löhr hat sich der Rotary Club einen Redner ins Haus geholt, der bei vielen deutschen Unternehmen als Motivations-Trainer gefragt ist. Mit seinem Wissen als Persönlichkeitstrainer betreut er auch Fußballbundesligisten, die Nationalmannschaft und den Bundestrainer. Auch als Buchautor kann er schon mit mehreren Bestsellern glänzen. Fundiertes Wissen zu vermitteln und mit diesem Talent zu begeistern. Für diese besondere Verbindung wurde er mehrfach ausgezeichnet. Die Ehrung für sein Lebenswerk ließ ihn in die German Speakers „ Hall of Fame“ einziehen.

„Erfolg und Motivation in Zeiten der Veränderung“ lautete der Titel seines aktuellen Vortrags. „Unternehmenserfolg braucht ein starkes, kompetentes Team voller Selbstverantwortung, Motivation und Bergeisterungsfähigkeit,“ sagte Löhr.

Greifbarer Optimismus

Der Weg zum Erfolg fange bei der persönlichen Einstellung jedes einzelnen Menschen an. Dabei erzeugt er einen fast greifbaren Optimismus und zeigt sowohl Unternehmer wie Mitarbeiter Wege zum Erfolg auf, die ebenso einfach wie genial sind.

Und welchen kraftvollen Einfluss Löhr auf seine Zuhörer hatte, zeigte sich am Ende des Abends an der Spendensumme. Die Stiftung Kinderchancen Allgäu durfte sich über einen Betrag von 14 500 Euro freuen. Die Summe kam auch durch die Eintrittsgelder und dem Verkauf der Bücher von Jörg Löhr, die man an diesem Abend an einem Stand erwerben konnte, zustande.