Rotary Club Isny-Allgäu hat neuen Präsidenten

Der Rotary-Club Isny-Allgäu hat einen neuen Präsidenten. Bei einer Übergabefeier wurde Thomas Amann (Wangen) als Präsident verabschiedet und Christoph Morlok (Wangen) ins Amt eingesetzt. Das Motto des scheidenden Präsidenten „Wechsel, Wandel und Weiterentwicklung“ zog sich als roter Faden durch das Treffen. Ein eigens für das Ereignis zusammengestelltes Querflötentrio mit Konstanze Amann, Konstanze Meschke und Anneliese Morgenstern begleitete den Abend.

Der scheidende Präsident Thomas Amann thematisierte Wechsel und den Wandel, den vor allem die Pandemie beschleunigt habe. So trafen sich auch die Rotary-Freundinnen und -Freunde online, um das Clubleben lebendig zu halten. Auch in dieser Zeit konnte ein Mitglied aufgenommen werden. Der Club gedachte der ehemaligen Mitglieder Karl Heinz Gebhardt, Rainer Kleebank und Manfred Behrning, die im ausklingenden rotarischen Jahr verstorben sind.

Für die gute Zusammenarbeit dankte Thomas Amann den Vorstandsmitgliedern, namentlich Schatzmeister Bernhard Rinninger, Clubmeister Peter Endres und Sekretär Harald Weigel, letzterem besonders für die mühevoll Weiterarbeit am Clubarchiv, und nicht zuletzt dem zukünftigen Präsidenten für die Mühen der Programmgestaltung und seinen Einsatz für die Präsenz in den sozialen Medien. Mit Blumensträußen geehrt wurden die Freundinnen, die dem Unterstützungsverein vorstehen, Annette Albus und Susanne Jork. Sie lobte in ihrer Laudatio den scheidenden Präsidenten als Techniker, Musiker, Imker und Retter in Coronazeiten, der den rotarischen Geist im Club belebt habe.

Schließlich übergab Amann das Präsidentenamt an Christoph Morlok, versehen mit dem Versprechen auf weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit. Morlok erklärte in seiner Ansprache, er wolle die Stärke von Rotary nutzen, die Welt zum Positiven zu verändern, Projekte durchzuführen und sichtbar zu machen sowie neue Mitglieder und mehr Menschen für die rotarischen Ziele zu begeistern. Als solche benannte er Friedensförderung, Kampf gegen Krankheiten, Wasser- und Hygieneschutz, Bildung und Umweltschutz, Eintreten für die Menschenrechte und das friedliche Zusammenleben. Er dankte seinem Vorgänger, dessen Projekt „Zeltschule“ er weiterführen will, sowie Dr. Frank Meschke für seine spontane Bereitschaft, ihn als Präsident Elect im beginnenden rotarischen Jahr zu unterstützen.